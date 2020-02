Andrea Pavan torna a giocare sul PGA Tour, così come Domenico Geminiani, entrambi nel field del Puerto Rico Open (20-23 febbraio), che si svolgerà al Coco Beach Golf & CC di Rio Grande a Portorico. Il torneo, in concomitanza con il WGC Mexico Championship, permette ai giocatori del circuito esclusi da quella gara di poter comunque svolgere attività in un evento che, di diverso dagli altri, ha solo il montepremi notevolmente più basso rispetto alla media, tre milioni di dollari, ma sicuramente appetibile.

Difende il suo unico titolo Martin Trainer, 29enne statunitense nato a Marsiglia in Francia, che ha ottenuto anche due titoli nel Web.com Tour (attuale Korn Ferry Tour) e uno nel PGA Tour Latinoamerica. Nel field Roberto Castro, Chase Seiffert, la promessa norvegese Viktor Hovland, l’australiano Cameron Davis, il venezuelano Jhonattan Vegas e l’inglese Tom Lewis.

Pavan prova a cambiare il corso di un inizio di stagione un po’ difficile e torna sul circuito dopo il 25° posto nel Barracuda Championship (2019). Geminiani, 23enne nato a Fort de France (Martinica), da dilettante vincitore di alcuni titoli italiani, con primo successo da pro conquistato a 16 anni (Ritz-Carlton Series) e con inizio carriera in Europa. è alla terza presenza sul PGA Tour, dopo le precedenti finite al taglio (Mayakoba Classic 2016 e Barbasol Championship 2018).

