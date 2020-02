Guido Migliozzi, quinto con 138 (66 72, -6) colpi, ha perso la leadership, ma è rimasto nelle prime posizioni nell’Oman Open (European Tour) che si sta disputando sul percorso dell’Al Mouj Golf (par 72) a Muscat, dove ora sono al vertice con 135 (-9) l’esperto scozzese Stephen Gallacher (68 67) e il giovanissimo danese Rasmus Hojgaard (67 68).

E’ nella top ten, risalito di tre posizioni, anche Lorenzo Gagli, decimo con 139 (69 70, -5), sono in media classifica Edoardo Molinari, 29° con 142 (70 72, -2), e Andrea Pavan, 42° con 143 (71 72, -1), ed è rimasto in gara con l’ultimo punteggio utile Renato Paratore, 62° con 144 (71 73, par). Sono fuori Francesco Laporta, 86° con 146 (73 73, +2), e Nino Bertasio, 110° con 148 (72 76).

Stephen Gallacher, 45enne di Dechmont, quattro successi in carriera, ha girato in 67 (-5, cinque birdie) e Rasmus Hojgaard, 19 anni nel prossimo marzo, primo titolo a dicembre (Mauritius Open), ha tenuto il passo con un 68 (-4, un eagle, cinque birdie, tre bogey). I due precedono di misura il finlandese Kalle Samooja e il belga Nicolas Colsaerts (136, -8), mentre affiancano Migliozzi gli inglesi Robert Rock e Richard McEvoy, il sudafricano Brandon Stone e l’olandese Joost Luiten. Hanno lo stesso score di Molinari anche il tedesco Martin Kaymer e il cinese Haotong Li.

Migliozzi ha avuto una partenza piuttosto difficile perdendo due colpi sulle prime undici buche (due bogey), che ha recuperato nel finale (tre birdie, un bogey) per il 72 del par. Gagli ha iniziato dalla 10ª guadagnando due colpi sulle prime quattro buche (tre birdie, un bogey), che poi ha mantenuto sul resto del tracciato (due birdie e due bogey per il 70, -2). Molinari e Pavan, che ha superato per la prima volta il taglio in stagione, hanno segnato un 72, il primo con un birdie e un bogey e il secondo con quattro birdie e altrettanti bogey. Per Paratore 73 (+1) colpi con due birdie e tre bogey. Il montepremi è di 1.750.000 dollari (circa 1.610.000 euro).

Il torneo su GOLFTV – L’Oman Open viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 29 febbraio dalle ore 9 alle ore 13,30. Europort 2: differita dalle ore 23,25 alle ore 1,25.

