Enrico Di Nitto ha ottenuto un buon 19° posto con 283 (71 69 68 75, -5) colpi nel RAM Cape Town Open, torneo organizzato in collaborazione tra Challenge Tour e Sunshine Tour, che si è concluso sul percorso del Royal Cape GC (par 72), a Città del Capo in Sudafrica, dove ha vinto lo svedese Anton Karlsson con 274 (72 69 64 69, -14). Nella parte centrale della classifica Aron Zemmer, 27° con 284 (69 65 76 74, -4), e Lorenzo Scalise, 42° con 286 (70 72 69 75, -2), e in bassa Federico Maccario, 63° con 290 (72 71 71 76, +2).

Anton Karlsson, 26enne di Uppsala, ha firmato il primo titolo sul secondo circuito continentale, rimontando dal terzo posto con un parziale di 69 (-3) maturato con sei birdie e tre bogey, dei quali due a inizio giro. Alle sue spalle il sudafricano Garrick Higgo (275, -13) e l’inglese Toby Tree (278, -10). In quarta posizione con 279 (-9) il francese Damien Perrier e gli inglesi Jordan Wrisdale e Harry Ellis e in settima con 280 (-8) il tedesco John Allen, l’inglese Mitch Waite e il sudafricano Daniel Van Tonder, che ha ceduto vistosamente con un 78 (+6), dopo essere stato al vertice per tre turni. E’ uscito al taglio Philip Geerts, 89° con 145 (76 69, +1). Nei primi due turni i concorrenti si sono alternati anche sul King David Mowbray GC (par 72).

