Annunciate le squadre che saranno al via de Il Giro di Sicilia, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Siciliana ed in programma dal 1 al 4 aprile. Rispetto all’edizione 2019, saranno 24 le formazioni al via (erano 18 nel 2019) con 3 WorldTeams: EF Pro Cycling, Israel Start – Up Nation e UAE Team Emirates, 12 ProTeams e 9 Continental Teams.

I TEAM AL VIA

ALPECIN – FENIX

AMORE E VITA | P:

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT

BARDIANI CSF FAIZANE’

BIESSE ARVEDI

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

CIRCUS – WANTY GOBERT

CYCLING TEAM FRIULI ASD

D’AMICO UM TOOLS

EF PRO CYCLING

GAZPROM – RUSVELO

GIOTTI VICTORIA

KOMETA XSTRA CYCLING TEAM

ISEO SERRATURE – RIME – CARNOVALI

ISRAEL START – UP NATION

NIPPO DELKO PROVENCE

RALLY CYCLING

SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS

TEAM ARKEA – SAMSIC

TEAM COLPACK BALLAN

TEAM NOVO NORDISK

UAE TEAM EMIRATES

VINI ZABU’ KTM

I corridori delle 24 formazioni al via da Siracusa si sfideranno nelle quattro tappe verso gli arrivi di Licata, Mondello (Palermo), Caronia e Mascali. Lungo il percorso anche la scalata dell’Etna dal versante di Piano Provenzana, lo stesso versante che verrà affrontato dalla Corsa Rosa 2020, con uno sguardo al futuro e alla Grande Partenza della Corsa Rosa nel 2021.

