È stato presentato oggi al CosmoBike Show di Verona il Giro-E 2020, unico evento a tappe al mondo riservato alle bici a pedalata assistita. Una e-bike experience che si svolge sulle strade del Giro d’Italia nei giorni del Giro d’Italia e offre ai partecipanti le emozioni della Corsa Rosa: il foglio firma alla partenza, il pubblico ai lati delle strade, la conquista di una delle sette maglie in palio, la premiazione sul podio dei campioni, una hospitality riservata all’arrivo. Oltre alla straordinaria opportunità di pedalare accanto a leggende del ciclismo come Gianni Bugno o Fabiana Luperini, a campioni di altri sport o manager appassionati di ciclismo.

Il format, creato da RCS Sport, già organizzatore del Giro d’Italia, giunge quest’anno alla seconda edizione, dopo la numero zero del 2018. Un’idea che ha fatto da traino a un movimento, quelle delle e-road, che allora non esisteva: dall’unico marchio di bici per un gruppo limitato a venti ciclisti del primo anno, si è passati ai sei marchi e gli oltre 500 ciclisti coinvolti del 2019. “Una crescita vertiginosa che ci riempie d’orgoglio e va di pari passo con l’esplosione del mercato delle e-bike”, commenta Paolo Bellino, amministratore delegato e Direttore Generale di RCS Sport. Che continua: “Il segreto? È un’esperienza unica perché si può vivere il Giro dall’interno, oltre a poter scoprire la bellezza del nostro Paese”. Merito delle bici a pedalata assistita, che consentono a tutti di superare salite mozzafiato e rendono il Giro-E un banco di prova eccezionale per i costruttori di motori, batterie e telai.

L’edizione 2020 vanta molte novità. Crescerà il numero dei team coinvolti (l’anno scorso erano dieci, composti ognuno da cinque ciclisti più il capitano, a formare un “gruppo” di 60 ciclisti), diminuirà la lunghezza delle tappe (compresa tra i 65 e i 110 chilometri), si disputeranno anche le cronometro (che sono due su un totale di 18 tappe), ci saranno una maggiore attenzione all’efficienza energetica dei team (premiata con una maglia ad hoc) e città di partenza dedicate. Dall’Etna al Sestriere, sarà una vera e propria immersione nel mondo Giro, grazie alla possibilità di transitare sul percorso e al traguardo poco prima dei professionisti.

Partenza il 12 maggio a Caltanissetta, in concomitanza con la quarta tappa del Giro d’Italia, e conclusione a Milano in piazza Duomo il 31 maggio. In mezzo tanta strada, bici, emozioni e, appunto, salite. Come quelle, iconiche, che conducono al Colle dell’Agnello o ai 2758 metri del Passo dello Stelvio, Cima Coppi 2020, ovvero la vetta più alta della Corsa Rosa. Che i partecipanti del Giro-E, nonostante l’ausilio del motore, dovranno comunque guadagnarsi, perché non è mai la bici che ti porta in cima alla salita, ma le gambe e i sogni di chi pedala.

Tappa Data Partenza-Arrivo KM 1 12 maggio CALTANISSETTA – AGRIGENTO 95 2 13 maggio BIANCAVILLA – ETNA 87 3 14 maggio GIARDINI NAXOS – VILLAFRANCA TIRRENA 103 4 15 maggio SOVERIA MANNELLI – CAMIGLIATELLO SILANO 89 5 16 maggio GROTTAGLIE – BRINDISI 66 6 17 maggio MANFREDONIA – VIESTE 110 7 19 maggio ORTONA – TORTORETO 114 8 20 maggio MAROTTA – RIMINI 100 9 21 maggio SAN MARINO – CESENATICO 70 10 22 maggio ROVIGO – MONSELICE 73 11 23 maggio REFRONTOLO – VALDOBBIADENE (TT) 22,3 12 24 maggio MANIAGO – PIANCAVALLO 68 13 26 maggio FAEDIS – SAN DANIELE DEL FRIULI 74 14 27 maggio TRENTO – MADONNA DI CAMPIGLIO 78 15 28 maggio PRATO ALLO STELVIO/PRAD A.S.J – LAGHI DI CANCANO 63 16 29 maggio VIGEVANO – ASTI 106 17 30 maggio BUSCA – SESTRIERE 97 18 31 maggio CERNUSCO SUL NAVIGLIO – MILANO (TT) 16,1

GIRO-E 2020 IN NUMERI

18 tappe, di cui 2 a cronometro

1431 km percorso complessivo

79,5 km percorso medio di ogni tappa

23.900 metri dislivello positivo complessivo

1.328 metri dislivello positivo medio di ogni tappa

I PARTNER DEL 2020

Enel X, Title Sponsor e Sponsor Maglia Viola; Toyota, Official Car; Intimissimi Uomo, Sponsor Maglia Blu; Navigare, Official Leisure Partner; NamedSport, Official Nutrition Partner.

Valuta questo articolo