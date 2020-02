Incredibile ma vero, un club in Germania rischia di fallire per colpa di una famiglia di castori. È la storia del TSG Bad Konig, club amatoria che si trova alle prese con un problema davvero singolare. Dei castori, posizionatisi vicino ai campi d’allenamento, continuano a dare dei problemi ad una diga che serve a controllare un fiume che passa dalla città. Come si apprende da ‘Stern.de’, i campi non riescono a drenare il continuo flusso dell’acqua e risultano spesso impraticabili. La squadra è stata costretta a spostarsi nel campo d’allenamento del TSG Zell in via temporanea. Trovare una soluzione sembra davvero complicato: cacciare i castori è impossibile a causa delle leggi che li proteggono, spostare l’impianto sportivo invece ha dei costi troppo elevati per la società.

