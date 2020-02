La Roma sorride a metà: i giallorossi sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League ma il risultato finale non lascia del tutto soddisfatto il team. Un 1-1 non troppo gratificante per la Roma contro il Gent: “loro hanno giocato bene, ma siamo riusciti a mostrare le nostre qualità. Non è mai facile giocare questo tipo di partite. Nell’impostare l’azione, sbagliavamo il primo passaggio. In fase difensiva, invece, abbiamo fatto bene. Soprattutto nel secondo tempo. Il campo era parecchio pesante, non era semplice colpire il Gent in velocità“, queste le parole di Fonseca al termine del match.

“In Europa League ci sono squadre impegnative, il Gent è una di queste: ricordiamoci che, in casa, non ha mai perso in questa stagione“, ha aggiunto il portoghese, che si è lasciato andare poi ad una lamentela: “perché la Roma non ha mai giocato di lunedì con l’Europa League al giovedì? Non saprei, per me è difficile. Penso sia una questione di diritti televisivi: è dura recuperare i giocatori in così poco tempo. Torneremo in campo tra meno di 72 ore, perché quindi non giochiamo di lunedì? Credo sia assurdo, i calciatori ne risentono“.

