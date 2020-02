Un mercato vissuto da protagonista, con tanti acquisti e numerose cessioni per rimodellare la squadra affidata a Davide Nicola. Il presidente Preziosi ha completamente rivoluzionato il Genoa, provando a rinforzarlo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Presente a margine dell’evento “United For The Heart” a Milano, il numero uno del Grifone ha ammesso: “un punto importante quello di Bergamo, frutto di un’ottima prestazione che fa ben sperare. Non mi sarei mai aspettato un campionato del genere. Nicola? Credo che abbia già dato un’impronta alla squadra. Criscito? Abbiamo bisogno di positività. Ha scelto di rimanere facendo un grande atto d’amore verso questa città e questa maglia. Per quanto riguarda Iturbe, ci sono stati dei problemi. Mi dispiace moltissimo”.

