Gael Monfils ha vinto ieri il suo nono torneo ATP, trionfando di fronte al pubblico amico in quel di Montpellier. Il tennista francese, con l’approdo in finale nella scorsa settimana, ha conquistato un altro “punto” all’interno di una singolare classifica. Per Monfils si tratta infatti del sedicesimo anno consecutivo con una finale ATP all’attivo. 16 come Nadal, entrambi appaiati al secondo posto della classifica, una in più di Novak Djokovic. Il primo, inutile dirlo, è Roger Federer il quale è stato capace di conquistare almeno una finale nelle ultime 20 stagioni. Il numero 9 al mondo Monfils dunque si è inserito in un novero di tennisti alquanto elitario, bravo Gael.

