Il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco in queste settimane, prova ne è il duro botta e risposta tra Solskjaer e Raiola, caratterizzato da parole forti indirizzate dall’agente italo-olandese al manager dei Red Devils.

Le ultime importanti dichiarazioni sulla questione sono di Mathias Pogba, il fratello di Paul, che ha ammesso senza particolare dubbi di sorta come il francese lascerà il Manchester a fine anno. Queste le sue parole a ‘El Chiringuito’: “tutti sanno che andrà via. Non ha ancora deciso dove ma vuole vincere titoli e giocare sempre in Champions League“.

