E stata confermata oggi la data dei funerali di Kobe Bryant e la piccola Gianna, morti domenica 26 gennaio in uno schianto aereo mentre viaggiavano in elicottero con altre 7 persone.

Come si vociferava nei giorni scorsi, la data sarà il 24/2, giorno con i numeri sia di Kobe che di Gigi per omaggiarli. Vanessa Bryant, moglie del Black Mamba, ha postato oggi un dolcissimo messaggio sui social per comunicare a tutti la data dell’evento speciale, aggiungendo anche un altro dettaglio della data legato alla carriera dell’ex stella NBA. #2 (il numero di Gigi, ndr) #24 (il numero di Kobe, ndr) #20 anni come Laker 💜💛, ha scritto a corredo di un ‘invito’ per tutti i fan.



