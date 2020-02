E’ ancora difficile riuscire ad accettare la scomparsa di Kobe Bryant e della figlia Gigi, morti domenica 26 gennaio a causa di un incidente aereo, mentre viaggiavano su un elicottero insieme ad altre 7 persone. Dopo le indagini del caso, gli inquirenti hanno permesso ai familiari di poter riabbracciare i propri cari ed elaborare il lutto.

Un dolore fortissimo per Vanessa Bryant, che ieri ha condiviso sui social tutta la sua sofferenza per la morte del marito e della figlia 12enne. Intanto, da Los Angeles, mentre si attende di poter commemorare pubblicamente il Black Mamba e la figlia, nella cerimonia in programma il 24 febbraio allo Staples Center, arrivano importanti notizie: Gianne e Kobe sono stati sepolti vicino alla casa della famiglia, nella Contea di Orange, durante una cerimonia riservatissima.

Funerali dunque privati per Kobe e Gigi, come si evince dai certificati di morte. La tumulazione, secondo il certificato del Black Mamba è avvenuta il 7 febbraio al Pacific View Memorial Park.