E’ terminata la settimana più chiacchierata degli ultimi tempi: il Festival di Sanremo si è concluso sabato sera con la vittoria di Diodato. Non sono mancate critiche, polemiche, ma anche applausi ed apprezzamenti.

Venerdì e sabato in tantissimi attendevano di vedere scendere Francesca Sofia Novello le scalinate dell’Ariston: dopo la gaffe in conferenza stampa di Amadeus la giovane modella italiana si è presa il suo riscatto, riscuotendo successo per la sua bellezza e semplicità.

Nonostante la lontananza, Valentino Rossi, fidanzato di Francesca, le ha dato tutto il suo sostegno dalla Malesia, dove si trovava per i test di MotoGp: “la cosa più bella che mi ha detto Vale? Hai spaccato, complimenti, bravissima. Sì, ho spaccato. Sono contenta di essere riuscita a trasmettere quello che volevo. Ho letto dei feedback positivi, belli, che rispecchiano il messaggio che volevo dare di me. Poi stavo bene, mi sono divertita da matti, rientravo in camerino e ridevo, non ero preoccupata di quello che pensavano… quindi benissimo“, ha raccontato ad Adnkronos.

Durante la settimana del Festival Francesca Sofia Novello ha avuto modo di rilasciare anche un piccolo commento sul possibile ritiro di Valentino Rossi dalle gare: “non mi sembra che sia io a dover dire la mia su questa questione. Io spero, anzi gli auguro che continui. Lui sa il fatto suo, lo sa e se lo sente. Se lui ritiene opportuno fare un passo indietro lo farà…io non credo, perché ha una voglia di andare che è mostruosa. Quindi spetterà a lui. Comunque gli sarò vicina sempre, qualunque decisione prenda”.

