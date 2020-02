Nella postazione di commento Sky dei test di Formula 1, presieduta da Matteo Bobbi e Carlo Vanzini, ha fatto irruzione l’esuberanza di Luca Franchini. Il commentatore del wrestling si è divertito a dare il suo parere su quanto si stava svolgendo in pista, lanciandosi poi in un particolare paragone fra WWE e F1. Franchini ha appoggiato l’idea di un fan che descriveva Hamilton come un dominatore in stile Brock Lesnar, affiancato dal fido Toto Wolff in versione Paul Heyman, concentrandosi poi sui profili in casa Ferrari: “Vettel può essere l’Undertaker, una leggenda vivente, uno che ha vinto tanto ma che è incalzato dai giovani. Charles Leclerc è uno dei più giovani emergenti, un Daniel Bryan, che ha vinto tanto ma che può vincere ancora“.

