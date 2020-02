Ancora una giornata di lavoro in pista a Barcellona, nell’ultima sessione di test invernali prima dell’esordio stagionale, per i piloti della Formula 1. Sesto posto oggi per Max Verstappen nella classifica dei tempi, dominata da Sebastian Vettel.

L’olandese della Red Bull è stato anche protagonista di un testacoda oggi sul circuito del Montmelò: “penso che alla fine della giornata abbiamo provato tutto ciò che volevamo e ottenuto ciò che cercavamo. La sessione mattutina non ci ha aiutato con la pista bagnata, poi ho toccato il cordolo e mi sono girato. Sono felice, ma ci sono ancora delle cose da migliorare. Globalmente abbiamo bisogno di un passo avanti e stiamo lavorando su questo. La macchina è chiaramente in miglioramento ed era ciò che serviva se vogliamo lottare per il campionato. Siamo focalizzati solo su noi stessi, scopriremo a Melbourne dove saremo“, queste le parole di Verstappen al termine della giornata di lavoro di oggi.

