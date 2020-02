E’ stata svelata oggi la W11 della Mercedes: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono prontissimi per scendere in pista e non vedono l’ora che inizi il Mondiale 2020 di F1. Carico e motivatissimo, il finlandese del team di Brackley ha così raccontato le sue sensazioni dopo aver scoperto la sua nuova monoposto: “è una vettura bellissima, non l’avevo ancora vista tutta assemblata, adesso farò solo dei giri per vedere se è tutto ok e poi inizieremo a spingere dalla prossima settimana nei test. L’emozione c’è sempre, provare la vettura per la prima volta è sempre speciale: inizi a conoscere l’arma che avrai in mano. Lo sviluppo e la costruzione di una nuova auto non è mai una cosa semplice, è un grande sforzo da parte di ogni singola persona: ora le cose iniziano davvero e non vedo l’ora di tornare in azione“

