Non solo grandi prestazioni in pista ma anche la novità del ‘volante mobile’: la Mercedes è sempre un passo avanti alle avversarie. I test di Barcellona hanno dato feedback positivi per le ‘Frecce d’Argento’ con Bottas risultato velocissimo nella terza giornata. Il pilota finlandese ha esaltato il lavoro dei meccanici e ha elogiato l’introduzione del DAS: “è molto bello essere in questo team e provare questo nuovo sistema. Dimostra che nel nostro team ci siano grandi cervelli. Vedremo se in alcune piste potrà aiutarci. La prima volta che ne ho sentito parlare era quasi un anno fa. In realtà non dà sensazioni strane, è efficiente. Muove le ruote solo se vuoi. Quando qualcuno porta qualcosa di nuovo, si parla sempre sul fatto se sia o meno legale. Siamo abbastanza fiduciosi, per noi è stato un progetto complesso, non sarà semplice da copiare. Ci darà un vantaggio, vedremo quanto grande. Ma per ora ci consente di essere davanti agli altri“.

