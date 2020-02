Un quarto posto e tante buone sensazioni per Max Verstappen. Il pilota olandese ha iniziato subito con grinta nella prima giornata dei test di Barcellona e la Red Bull sembra migliorata molto rispetto alla passata stagione.

Lo ha notato lo stesso Verstappen che ha spiegato: “penso che sia stata una buona giornata la monoposto ha funzionato davvero bene insieme al motore, ed è quello che ci aspettavamo di vedere. Abbiamo decisamente migliorato la vettura nelle aree che volevamo, la distanza percorsa ci ha permesso di testare tutte le parti programmate valutando dove possiamo migliorare ulteriormente. La giornata odierna è stato un ottimo esempio di come iniziare a lavorare con una nuova vettura. La monoposto è veloce ovunque, e l’affidabilità sembra anche migliore. Che dire? Tutto molto positivo. Rispetto allo scorso anno? Meglio, sicuramente, ed è così che deve essere.

Testacoda? Il primo è arrivato perché ho messo una ruota sullo sporco, nel secondo caso mi sono girato perché ho perso la macchina cercando di trovare i limiti, credo un approccio corretto durante i test. Fortunatamente non c’è stato alcun danno. Tempi? Oggi totalmente irrilevanti, non abbiamo valutato questo aspetto. Abbiamo lavorato sulla conoscenza della vettura, girando e provando soluzioni differenti. Per i tempi… ci sarà tempo, non è ciò che cercavamo oggi”.

