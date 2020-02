Max Verstappen è stato uno dei piloti più positivi nei test di Barcellona. La sua Red Bull va forte e sembra migliorata rispetto alla passata stagione e fra problemi di affidabilità Mercedes e scarsa velocità in casa Ferrari, si candida ad un ruolo di protagonista in Australia. Il pilota olandese è in grande fiducia e si concede anche qualche momento simpatico. Passando in pit lane, Verstappen scorge Lando Norris e lo ‘saluta’ con il dito medio. Il pilota britannico risponde a sua volta ridendo e mostrando il middle finger.

