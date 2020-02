Terzo e ultimo giorno di test in quel di Barcellona. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la Mercedes può sorridere. Valtteri Bottas è risultato il pilota più veloce in pista nella prima metà dei test sul circuito di Montmelò fermando il cronometro in 1:15.732. Tempo che potrebbe essere migliorato da Lewis Hamilton atteso in pista nel pomeriggio.

Tutt’altro umore invece in casa Ferrari. Dopo aver saltato il primo giorno per un malore, Sebastian Vettel ha potuto girare solo metà mattinata nel Day 3 a causa di un problema alla power unit della sua Ferrari. Un segnale sinistro in vista dell’inizio di stagione: l’anno scorso i test furono impressionanti, ma la stagione al di sotto delle attese. Chissà se quest’anno i presagi negativi si trasformeranno in gioie a partire dall’Australia.

Per quanto riguarda gli altri piloti, bene Ocon e Stroll alle spalle di Bottas, mentre Max Verstappen chiude al 5° posto.

Di seguito i tempi della prima metà del Day 3 dei test di Barcellona:

Valuta questo articolo