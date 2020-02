Lo spettacolo della Formula 1 è iniziato: a poco meno di un mese dal primo Gp della stagione 2020, i piloti sono tornati in pista questa mattina per i primi giri sul circuito di Barcellona per la prima giornata di test.

I campioni delle quattro ruote hanno iniziato a prendere confidenza con le loro nuove monoposto per poi lavorare con i team per una messa a punto perfetta che possa renderli competitivi sin dall’inizio.

Cambio di programma in casa Ferrari: Charles Leclerc è sceso in pista al posto di Sebastian Vettel, fermato dall’influenza. Il monegasco ha terminato il suo lavoro mattutino col settimo tempo, effettuando 64 giri. E’ Bottas il più veloce: il finlandese della Mercedes si è piazzato in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.17.313, effettuando 78 giri. Ma è Verstappen il pilota ad aver girato più di tutti: l’olandese della Red Bull ha completato ben 91 giri, chiudendo al terzo posto.

