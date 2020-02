Terza e ultima giornata dei test di Formula 1 a Barcellona, ultime possibilità per i team di studiare gli ultimi accorgimenti in vista dell’imminente esordio stagionale. A metà mattinata, il tempo più veloce sulla pista del Montmelò lo ha fatto registrare Daniel Ricciardo che sulla sua Renault ha fermato il cronometro in 1:16.276.

Alle spalle del pilota aussie Charles Leclerc e Lewis Hamilton ‘nascondono’ il vero potenziale delle rispettive monoposto pur totalizzando tempi importanti. Il ferrarista si piazza secondo (+0.084), mentre il campione del mondo chiude terzo (0.134). Ancora una buona prova della Racing Point che si prende il quarto posto con Sergio Perez. Alle sue spalle i giovani Sainz e Russell. Completano la top 10 Kvyat, Grosejean, Raikkonen e Albon.

I tempi della terza giornata dei test di Barcellona:

