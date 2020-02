Si conclude la terza giornata dei test di Barcellona, ultima sessione prima dell’inizio della stagione in quel di Melbourne. La pista del Montmelò regala feedback importanti in vista dell’inizio della stagione che appare più incerto che mai. Il miglior tempo di giornata lo firma una Mercedes alle prese con problemi di affidabilità che vede Valtteri Bottas al comando (1:16.196) ma solo per gentile concessione di Max Verstappen.

Il pilota Red Bull infatti, dopo un dito medio a Lando Norris, va fortissimo nel suo giro conclusi e nel finale, accortosi di aver in mano il miglior tempo, decide di alzare il piede per tenersi in seconda posizione e giocare di strategia, senza mostrare il reale potenziale della sua monoposto. I tifosi della Ferrari si augurano che questa possa essere anche la strategia della ‘Rossa’, nonostante le sconfortanti parole di Binotto, piazzatasi al quarto posto con Charles Leclerc finito dietro Daniel Ricciardo. Quinto posto per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

I tempi della terza giornata dei test di Formula 1 a Barcellona:

