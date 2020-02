Dopo 9 anni, Robert Kubica torna a piazzare la sua monoposto davanti a tutti. I pilota polacco firma, a sorpresa, il miglior tempo della prima giornata dei test di Barcellona. L’Alfa Romeo Racing di Kubica ferma il cronometro sull’1:16.942 nella mattinata del Montmelò, tempo che nessun altro pilota è riuscito a battere.

Ha sfiorato il sorpasso Verstappen, fermatosi in seconda posizione a +0.405: il pilota Red Bull è stato anche protagonista di un’uscita di pista che ha fatto terminare qualche minuto prima la sessione, senza però aver riportato conseguenze.

Terza posizione per la ‘Mercedes rosa’, la Racing Point di Sergio Perez che sembra, sempre più, la Mercedes 2019 e lo fa vedere anche attraverso le prestazioni in pista. A proposito di Mercedes, Lewis Hamilton si piazza 7° a +0.620, mentre Bottas è 9° (+0.1.158). Per trovare la prima Ferrari serve scendere invece fino al 10° posto occupato da Sebastian Vettel, mentre Charles Leclerc chiude 13°.

I tempi della prima giornata dei test di Formula 1 a Barcellona:

