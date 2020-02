A pochi giorni di distanza dalle prove della scorsa settimana, i piloti di Formula 1 tornano a girare sulla pista del Montmelò per il primo giorno dei test di Barcellona di questa settimana. Nell’ultima tre giorni di test che precede l’inizio della stagione, le scuderie devono limare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio a Melbourne, migliorando quanto venuto fuori dai test della settimana scorsa.

A metà mattinata, la situazione sul circuito catalano vede in vetta alla classifica dei tempi l’Alfa Romeo di Robert Kubica con il tempo di 1:16.942. Seconda posizione per la Red Bull di Albon (+0.608) davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton (+0.620). Sesto posto per la Ferrari di Sebastian Vettel (+1.171) chiamato a migliorare la situazione disastrosa venuta fuori dalla sessione di test della settimana passata. Da segnalare un testacoda senza conseguenze per il pilota tedesco a metà sessione.

Nel pomeriggio ci sarà un’alternanza dei piloti in pista e correranno, per ogni scuderia, i piloti che in mattinata hanno riposato: grande attesa dunque per Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Max Verstappen.

I tempi della prima giornata dei test di Barcellona:

Valuta questo articolo