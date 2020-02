Dove ci eravamo lasciati? Ah sì, Lewis Hamilton davanti a tutti. Stesso scenario che si ripresenta nella prima giornata di test a Barcellona nella quale il pilota Mercedes fa segnare subito il tempo più veloce (1’16.976) percorrendo in totale 94 giri.

Lewis Hamilton ha commentato così la prova odierna: “è stata una buona giornata e un ottimo inizio per tutti noi, considerando che venivamo da una lunga sosta. Quindi tornare in pista e fare oltre 170 giri dimostra quanto tutti hanno lavorato duramente durante l’inverno. Faremo un passo alla volta, ottenendo buone sensazioni dalla macchina. Abbiamo molti dati da scaricare e analizzare e dobbiamo continuare a migliorare. Un grande ringraziamento va a tutti i lavoratori di Brackley e Brixworth per l’incredibile sforzo invernale che ci ha consegnato un’auto affidabile per completare tutti questi chilometri. Spero che tutti in fabbrica siano contenti della nostra giornata in pista e speriamo di continuare ad accumulare quanti più chilometri possibili“.

