La Mercedes brilla, la Ferrari resta anonima. È questo il riassunto della prima giornata dei test di Barcellona: un quadro un po’ frettoloso. Se infatti Hamilton e Bottas hanno spinto subito sull’acceleratore, la Ferrari, con il solo Charles Leclerc in pista, ha preferito non scoprirsi troppo fin da subito.

Il pilota monegasco, dopo aver chiuso 11° in pista, ha spiegato a Sky Sport: “è stata una giornata positiva, abbiamo fatto tutto quello che avevamo previsto all’inizio della stagione. Dal punto di vista della performance è ancora un po’ difficile dire dove siamo perché è la prima giornata. Quest’anno abbiamo avuto un approccio un po’ diverso perché ci siamo concentrati sul conoscere il telaio, l’aerodinamica, il motore prima di spingere tutto al limite. Abbiamo imparato dall’anno scorso e spero che pagherà alla prima gara. I numeri dicono che ci sia più carico aerodinamico ed è sempre una buona cosa. In termini di feeeling abbiamo fatto delle prove oggi che sono state positive, ora vediamo perché c’è tanto margine di progressione e puntiamo ad avere una macchina migliore per la prima gara“.

