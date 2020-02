E’ terminata un’altra mattinata di lavoro nei test di Barcellona di Formula 1. Al termine della prima parte test di oggi sul circuito del Montmelò è Sebastian Vettel il più veloce: il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.16.841, effettuando 48 giri in pista. Vettel si è lasciato alle spalle la Racing Pont di Stroll, che ancora una volta si dimostra in splendida forma, e la Williams di Latifi. Quinto tempo invece per Verstappen, che ha completato 28 giri, davanti a Bottas, sesto con 47 giri.

Valuta questo articolo