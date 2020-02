I test di Barcellona che precedono l’inizio della stagione 2020 di Formula 1 hanno dato un chiaro segnale in vista del Mondiale: la Mercedes è ancora la scuderia da battere. I campioni in carica hanno dominato la tre giorni catalana alternandosi al top della classifica con la giornata odierna dominata da Valtteri Bottas (1:15.732) seguito da Lewis Hamilton (+0.784).

Alle spalle delle ‘Frecce d’Argento’ ci sono Ocon e Stroll, le due sorprese di giornata. Ottava posizione per Max Verstappen, con una Red Bull un po’ ‘nascosta’. Per trovare la Ferrari di Sebastian Vettel serve scendere in 13ª posizione. Dopo i problemi alla power unit della mattina, il pilota tedesco ha cercato di girare il più possibile sul circuito catalano per prendere confidenza con la monoposto: non è stata cercata la prestazione, dunque si spiega così il +2.652 di distacco dalla Mercedes che ha fatto preoccupare i tifosi.

Nonostante questo, i test del Montmelò non sono stati positivi per la Ferrari. Lo stesso Mattia Binotto ha spiegato di non sentirsi ottimista per la gara in Australia.

Di seguito i tempi della terza giornata dei test di Barcellona:

