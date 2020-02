E’ la Racing Point di Sergio Perez la monoposto più veloce in pista al termine della seconda mattinata di lavoro nei test di Barcellona. Il messicano ha chiuso col crono di 1.17.347, effettuando 48 giri in pista e lasciandosi alle spalle Daniel Ricciardo e Alexander Albon. Sesto crono per Charles Leclerc, che ha completato 49 giri, pronto a cedere la monoposto al compagno di squadra Sebastian Vettel, che scenderà in psita nel pomeriggio.

E’ però Lewis Hamilton ad attirare l’attenzione: seppur il britannico della Mercedes abbia chiuso solo col 7° tempo, il numero di giri effettuati in pista è davvero importante, ben 106 per il campione del mondo in carica.

