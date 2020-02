E’ tutto pronto per la presentazione della nuova monoposto Ferrari. Il team di Maranello svelerà oggi la nuova vettura con la quale Leclerc e Vettel sfrecceranno in pista nella stagione 2020 di Formula 1. Un momento davvero speciale per team, tifosi e soprattutto piloti: Jean Alesi ha infatti ricordato le emozioni che viveva da pilota alla vigilia di una presentazione.

“Io ero un grande rompiscatole il giorno prima del lancio è il momento più impegnativo, perché ogni meccanico è in un angolo al lavoro sulla parte di sua competenza e deve montare i propri pezzi, io andavo dai ragazzi che erano impegnatissimi a lavorare e dicevo ‘dai, forza, mettete tutto insieme perché voglio vedere la macchina finita’ e loro mi cacciavano: ‘Lasciaci in pace, la vedrai domani quando togli il velo’”, ha affermato il francese a La Stampa.

“Da pilota di Formula 1, il lancio della nuovo monoposto era il momento più emozionante. La macchina veniva portata subito in pista per il collaudo. Il ponte che si affaccia sulla pista si riempiva di tifosi. È un peccato che queste tradizioni stiano sparendo. Presentazione preferita? Quella del 1991, al mio primo anno in Ferrari. L’altro pilota era Alain Prost, il lancio fu al Mugello. Era una vigilia un po’ particolare, perché per la prima volta non eravamo a Maranello. Indimenticabile”, ha concluso Alesi che spera che la Ferrari “vinca, nient’altro“.

Valuta questo articolo