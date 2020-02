E’ in corso la seconda giornata dei test di Formula 1 a Barcellona. I piloti sono scesi in pista per un’intensa sessione di lavoro durante la quale non è passato inosservato un dettaglio particolare all’interno dell’abitacolo della nuova Mercedes.

Mentre Lewis Hamilton girava in pista, in tantissimi hanno infatti notato uno strano movimento del volante della sua monoposto, che oltre che a girare a destra e sinistra, si sposta anche avanti e indietro, in accelerazione e frenata.

Una novità davvero strana che ha insospettito tantissimi, che si sono chiesti se sia legale o meno. La FIA ha però effettuato le proprie indagini dichiarando regolare questo nuovo dettaglio, accertandosi però prima di verificare la sicurezza del pilota. Una novità, quella pensata dalla Mercedes, che porterebbe dei benefici aerodinamici oltre ad un aumento della velocità di punta.

Beh, il team di Brackley non smette mai di stupire: si tratta di una novità che vedremo anche ai prossimi test e durante la stagione 2020?

“Safety-wise no problem today. The FIA are OK with the project. For me it’s really encouraging to see my team is continuing to innovate” – @LewisHamilton on @MercedesAMGF1‘s new ‘DAS’ steering system:https://t.co/CP8Og0ezvA pic.twitter.com/ze75vZUbCK#F1

— RaceFans (@racefansdotnet) February 20, 2020