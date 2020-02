I test di Barcellona di Formula 1 hanno regalato tanto spettacolo ed importanti novità. A far discutere tanto è il nuovo dispositivo della Mercedes, il Das, testato in pista da Bottas e Hamilton. Il volante della nuova monoposto del team di Brackley oltre che girare e a destra e sinistra, infatti, si sposta anche avanti e indietro, per un vantaggio sull’aerodinamica e una prestazione in pista migliore.

Il Das è stato dichiarato legale dalla FIA anche se, visto il cambio di regole per il prossimo anno, non sarà utilizzabile nel 2021. Intanto, però, da Brackley arrivano importanti notizie: sembra infatti che i test abbiano dato esito positivo ed il Das sarà utilizzato dalla Merceds sin dal Gp d’Austrialia, in programma il prossimo 15 marzo.

