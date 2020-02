Formula 1 e MotoGp tornano finalmente a far sognare tutti i fan. Tra presentazioni dei team ed eventi vari, gli appassionati di motori stanno finalmente vivendo le prime emozioni della nuova stagione, sempre più vicina.

Se Valentino Rossi e Maverick Vinales si sono divertiti a Giacarta con un simpatico balletto per Tik Tok durante un evento promozionale Yamaha, Max Verstappen ha preferito essere velenoso e pungente, anche lui durante un evento del suo team, la Red Bull.

“Certo per battere Hamilton molto dipende dalla macchina. Lewis è forte, uno dei migliori di sempre. Ma non è Dio, magari Dio è con lui, ma lui non è Dio. Quando metti pressione a qualcuno, per chi è davanti si fa dura. Se nessuno lo pressa, lui può guidare al 97-98% del potenziale senza fare errori. Se riuscissimo a iniziare il campionato con due decimi al massimo di ritardo dalla Mercedes, potremmo mettergli pressione. Non vedo l’ora di trovarmi in questa situazione per pressarli, so che potremmo fare molto bene”, ha affermato l’olandese.

