Giornata in pista complicata per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha chiuso al 13° posto nella classifica dei tempi il suo Day-2 dell’ultima sessione di test di Barcellona, completando solo 14 giri. Nonostante ciò, però, il campione del mondo in carica si è mostrato ottimista e positivo: “oggi ho completato solamente 14 giri, ma durante quelle tornate tutto è andato bene. Ovviamente è ben lontano dall’ideale perdere una giornata in pista, dato il problema avuto, ma ci sono molte cose da imparare. Invece di guardare al lato negativo, possiamo dire che abbiamo scoperto alcune cose sulle quali lavorare e continueremo a spingere e lavorare per risolverle. Non vedo l’ora di tornare in pista domattina“.

