La stagione 2020 di Formula 1 è alle porte, i piloti si preparano ad un nuovo Mondiale che si prospetta spettacolare e ricco di emozioni. La Ferrari ha confermato Charles Leclerc e si attende di scoprire chi sarà al fianco del giovane monegasco dopo la stagione 2020. Al termine del 2019 si è tanto parlato di un possibile arrivo nel team di Maranello di Lewis Hamilton.

Nel caso in cui queste ipotesi si trasformassero in realtà, quale sarà il futuro di Sebastian Vettel? Quel che sembra certo è che il tedesco non troverà le porte aperte in Red Bull.

“Con il rinnovo di Max non accadrà di vedere al suo fianco anche Vettel. Anche dal punto di vista finanziario sarebbe davvero difficile“, ha infatti affermato Helmut Marko a Motorsport-Magazin.com.

“Se Sebastian si sentisse bene e avesse un’auto in grado di adattarsi al suo stile di guida, allora sarebbe sicuramente lì con i migliori. Il suo svantaggio in Ferrari è di tipo politico: lui è un uomo con i piedi per terra e non ha intenzione di mettersi a fare lotte interne. Leclerc è avvantaggiato grazie al manager Nicolas Todt, che è molto bravo a farsi valere dal punto di vista politico. Ma Vettel può certamente controbattere con le performance in pista“, ha concluso.

