Il Coronavirus mette paura alla Formula 1. I primi Gran Premi della stagione sono a forte rischio a causa del propagarsi dell’epidemia del COVID19 in tutto il mondo. Sospeso il Gp di Cina, il rischio che si parta addirittura dal quarto appuntamento, il Gp d’Olanda, è molto forte. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bahrain ha ordinato la quarantena per chiunque sia stato in Italia nei 15 giorni precedenti all’accesso nel territorio nazionale. Un problema non di poco conto per Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo e team Pirelli. Nelle prossime ore i team dovrebbero riunirsi per fare chiarezza sulle misure da prendere in merito all’epidemia di Coronavirus e al regolare svolgimento dei gran premi.

Valuta questo articolo