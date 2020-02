E’ iniziata questa mattina una nuova sessione di test invernali di Formula1: i piloti sono nuovamente in pista sul circuito del Montmelò per un’ultima volta prima dell’esordio stagionale, in programma per il 15 marzo in Australia.

La Ferrari, per questa prima giornata di lavoro, ha deciso di far scendere in pista entrambi i suoi piloti, con Sebastian Vettel a bordo della sua monoposto nel mattino e Leclerc invece nel pomeriggio. La mattinata del tedesco della Ferrari è stata rovinata da un fastidioso testacoda. Fortunatamente per Vettel nessuna conseguenza: il tedesco si è girato con la sua SF1000 ed è finito sulla ghiaia. Il pilota del team del Cavallino è tornato ai box per una ‘sistematina’ all’auto, mentre la sessione è stata interrotta a causa della ghiaia finita in pista che deve essere rimossa.

🚩 RED FLAG 🚩 Seb slides through the gravel at Turn 8 😨 He returns to the pits, but there’s gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Valuta questo articolo