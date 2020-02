La notizia era nell’aria, ma mancava ancora l’ufficialità, arrivata in questi minuti. La FIA ha comunicato che il Gp della Cina è ufficialmente rinviato a causa del Coronavirus. L’epidemia cinese sta creando tanta preoccupazione in tutto il mondo e, dunque, per salvaguardare la salute dei piloti e di tutti gli addeti ai lavori della Formula 1, la FIA ha deciso di rimandare l’appuntamento: “a seguito dell’epidemia di coronavirus scoppiata all’inizio dell’anno e che ad oggi ha colpito principalmente la Cina, la FIA sta monitorando attentamente la situazione in evoluzione con le autorità competenti e i suoi club membri, sotto la direzione del presidente della Commissione medica della FIA, il professor Gérard Saillant. La FIA valuterà il calendario e, se necessario, intraprenderà le azioni necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico“.

Non è stata ancora decisa la data nella quale recuperare la gara, ma non è ancora esclusa l’ipotesi cancellazione, la più gettonata tra i team.

