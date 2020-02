Fernando Alonso si difende dagli attacchi recenti. Il pilota spagnolo, che non esclude un ritorno in Formula 1, ha voluto dire la sua riguardanti i rumors su una sua sorta di depressione dopo il Gp del Brasile del 2012, dove ha perso il titolo Mondiale per soli 3 punti.

“Ci sono delle bugie che circolano sulla mia carriera. Sono uscito dalla mia vettura e mi sono fermato a guardare Felipe Massa che per qualche ragione non riusciva a smettere di piangere era insieme a sua moglie e ai suoi meccanici, perciò stavo aspettando per verificare che fosse tutto a posto. Qualcuno disse che ero triste e sotto shock per l’esito della gara quando stavo solamente aspettando di abbracciare Felipe“, ha affermato l’ex ferrarista.

“In Ferrari e negli altri team in cui ho corso ho sempre diviso i miei premi con i miei meccanici. In caso di un podio o di una vittoria se era previsto un premio lo dividevo sempre perché era il frutto di un lavoro di squadra. Quando mi lego ad un progetto dedico il 100% di me stesso al team e ai ragazzi che ne fanno parte e lo hanno sempre apprezzato. L’ultima cosa che sono è essere un egoista. Se sono stato più veloce dei miei compagni di squadra non posso certo chiedere scusa per quello”, ha concluso.

