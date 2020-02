Tanti auguri a Flavia Pennetta. L’ex tennista azzurra oggi compie 38 anni ed il compagno Fabio Fognini non ha esitato a farle gli auguri attraverso i social. Su Twitter infatti, il Fogna ha pubblicato una foto di un abbraccio al mare, con un tenero commento: “vorrei soltanto abbracciarti e dirti che sei una Mamma davvero speciale! Buon compleanno Mami Bolu. Te amo”. Fabio è impegnato in queste ore in quel di Dubai, nel torneo di preparazione ad Indian Wells. La bella Flavia invece sta facendo la mamma a tempo pieno dopo la nascita del secondo figlio della coppia. Tanti auguri dunque alla Pennetta, in bocca al lupo a Fabio per l’esordio a Dubai.

