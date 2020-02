Fabio Fognini si è preso una pausa dai tornei dopo gli Australian Open, con il chiaro scopo di star vicino alla famiglia dopo le fatiche australiane. Il tennista azzurro ha dato forfait a Montpellier, per stare al fianco di Flavia Pennetta dopo la nascita della secondogenita avvenuta negli ultimi giorni del 2019. Farah, Federico ed i genitori Flavia e Fabio, sono stati ripresi in un quadretto familiare davvero tenero, postato da Fognini sui social. Nella vita le priorità cambiano in fretta, al momento il nostro Fabio preferisce giustamente una giornata con figli e compagna ad un torneo di “secondo piano” del tour ATP. Bravo Fogna dunque, adesso raccogli le energie necessarie per tornare più che competitivo ad Indian Wells.

