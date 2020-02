Frank Ribery corre verso il pieno recupero, il giocatore della Fiorentina infatti ha rimosso nella giornata di oggi i mezzi di sintesi applicati alla sua caviglia dopo l’infortunio di due mesi fa e, da lunedì, potrà iniziare il periodo di recupero.

Questo il comunicato del club viola: ‘ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Frank Ribery è stato sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo‘. Considerando la tipologia di infortunio e l’età del giocatore, la Fiorentina non affretterà i tempi di recupero, dunque Ribery potrebbe tornare in campo per l’8 marzo, quando i viola affronteranno il Brescia al Franchi.

