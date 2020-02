Rocco Commisso è un vero e proprio vulcano. Il presidente della Fiorentina dice sempre quello che pensa, senza fare troppa retorica. In merito al futuro della Viola, Commisso ha le idee chiare: migliorare la squadra, pensare allo stadio e soprattutto vincere. Perchè, come spiegato ai microfoni di DAZN, lui non è venuto in Italia per assistere ai trionfi degli altri: “sono venuto ad imparare, l’ho detto da subito: ho preso Pradè, confermato Montella, abbiamo lavorato ma poi Ribery ha preso tre giornate e siamo andati in crisi. Abbiamo dovuto cambiare allenatore… Io abbraccio tutti, basta che poi facciano bene! Adesso lo stadio, ma non sono venuto qua per guardare gli altri che vincono mentre io perdo. Chiesa? Non si sa, ho mantenuto la mia promessa di non farlo partire a giugno, ma poi non ho ricevuto richieste“.

