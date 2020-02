Fed Cup, la nuova formula in ‘stile’ Coppa Davis, prevede 4 gironi da 3 squadre ciascuno per quanto concerne la fase finale. Le Finals che si disputeranno a Budapest, si giocheranno sulla terra rossa, elemento che non va affatto trascurato nella valutazione dei gironi. Gli Stati uniti sembrerebbero essere i grandi favoriti, sopratutto dopo l’exploit della Kenin agli Australian Open. Nel girone con le americane ci saranno Spagna e Slovacchia. Ecco dunque tutti i 4 gironi delle Finals di Fed Cup.

GRUPPO A: Francia, Russia, Ungheria

GRUPPO B: Australia, Bielorussia, Belgio

GRUPPO C: Stati Uniti, Spagna, Slovacchia

GRUPPO D: R.Ceca, Germania, Svizzera

