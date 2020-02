Questa volta non si tratta né di papere e né di attacchi social, ma di una precisazione arrivata dalla fidanzata di Loris Karius sui social. Sophia Thomalla è intervenuta per mettere a tacere le voci diffuse dai media turchi su una presunta separazione tra lei e il portiere tedesco, al momento in prestito al Besiktas dal Liverpool.

Queste le parole della modella su Instagram: “stavolta parliamo di qualcosa di sportivo, che in realtà ha a che fare con un concetto di non sportivo. Media turchi parlano di una separazione tra noi, aggiungono che Loris starebbe per questo motivo facendo serate e feste e non lavorerebbe in maniera professionale. Inventano citazioni, che non sono mai esistite. Combino casini da 15 anni e ho già letto e vissuto molto, articoli ridicoli appartengono alla mia quotidianità più che il caffè di mattina per alcune persone. Ma inventarsi di sana pianta qualcosa? I giornalisti sportivi sono a volte più intraprendenti di chi realizza soap opera. Tra l’altro mi piacerebbe fare qualche festa con lui! Complimenti al giornalismo di qualità!”.

