Felix Auger-Aliassime è uno dei tennisti emergenti da guardare con maggior attenzione. L’anno scorso ha impressionato tutti per la sua potenza nei colpi e la capacità di stare in campo da veterano nonostante la giovane età, adesso però dovrà confermare tali peculiarità confermandosi ad alto livello.

Nel frattempo il tennista canadese si è messo in luce anche per un altro motivo che va al di là del tennis. Auger-Aliassime ha infatti reso noto che donerà 5 dollari per ogni punto messo a segno per l’iniziativa EduChange, in collaborazione con CARE, che si pone l’obiettivo di incrementare l’educazione dei bimbi del Togo. “Mi sento molto fortunato ad aver avuto una carriera estremamente soddisfacente fino ad ora, ma penso che sia tempo di dare un significato che vada al di là del tennis”, ha commentato Felix, un grande gesto da parte del giovane tennista.

Extrêmement fier de vous annoncer que chaque point que je gagnerai au cours de la saison contribuera à l’éducation des enfants togolais, grâce au projet #FAAPointsForChange avec @BNPParibas et @CARE. Les détails dans cette vidéo! pic.twitter.com/yU9ajkVU3e — Félix AugerAliassime (@felixtennis) February 7, 2020

Valuta questo articolo