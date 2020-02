Il Coronavirus sta facendo preoccupare il mondo intero, negli ultimi giorni è l’Italia ad essere particolarmente in allarme per i vari casi sparsi in tutto il territorio, in particolar modo al nord. Ad essere particolarmente allarmata, in queste ore, è anche Federica Pellegrini: la campionessa italiana di nuoto ha pubblicato sui social, dall’America, il suo stato d’animo diviso tra America e Italia.

“Day by day…. 🙏🏻😷😢in questi giorni mi divido tra la voglia di tornare a casa e stare con la mia famiglia e la mia piccola…e la necessità di continuare la mia preparazione…da un lato mi sento fortunata perché starò ancora in America una settimana mentre in Italia tanti miei colleghi cercano piscine aperte dove poter nuotare… dall’altro lato invece con una mamma immuno depressa vorrei essere lì di fianco a lei e ricoprirla di Amuchina ☺️☺️…. #takecareItalia 🇮🇹 #tornopresto“, ha scritto la Divina su Instagram.

