Federica Pellegrini ha sempre avuto grande cura del suo look, con una particolare attenzione rivolta all’hairstyle. Dai lughi capelli biondi, la nuotatrice azzurra ha optato da tempo per un taglio più corto, decidendo adesso di cambiare colore passando al… rosa! Su Instagram, la ‘Divina’ ha postato una foto che la ritrae con i suoi nuovi capelli rosa e la scritta ‘live in multicolors‘. I fan hanno subito apprezzato il dettaglio eccentrico del suo look, ma anche la sua straordinaria forma fisica che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi.

