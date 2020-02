Roger Federer si appresta a giocare un incontro di esibizione a Città del Capo. In Sudafrica il fenomeno svizzero sfiderà il suo più grande rivale, vale a dire Rafa Nadal. Federer nella giornata di ieri ha pubblicato sui suoi account social un video di presentazione dell’evento, video nel quale prende un po’ in giro il collega Rafa: “il campo è arancione per Rafa, per fargli credere che sia terra, in realtà è cemento”, ironizza Roger parlando della nota predilezione di Nadal per la terra. Insomma, ambiente disteso a Città del Capo, d’altra parte si tratta solo di un’esibizione, ecco il video di Roger.

“Il campo arancione è per Rafa… per fargli sembrare che sia terra… ” 😂 Questa sera il grande #MatchInAfrica: potrete seguirlo in diretta dalle 18:30 su @SuperTennisTv!#tennis #ibi20pic.twitter.com/GM6nrsaCRb — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) February 7, 2020

